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السيسي يوجه بعلاج طفل سقط عليه سور مدرسة

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السيسي يوجه بعلاج طفل سقط عليه سور مدرسة
الطفل محمد أشرف
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وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنقل الطفل محمد أشرف، أحد مصابي مدرسة المرج، الذي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة والدته، إلى المستشفى لتقديم له الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلن الرئيس المصري عن ذلك عبر التغريدة التالية:

وذكرت بوابة "الأهرام"، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم البدء في تنفيذ توجيهات السيسي بنقل الطفل محمد أشرف إلى مستشفى وادى النيل في القاهرة والتابع للمخابرات العامة المصرية بعد أن رقد في مستشفى الدمرداش.

وكانت والدة الطفل محمد أشرف، قد استغاثت برئيس الدولة لعلاج نجلها الذي يعاني من نزيفين داخلي وخارجي في المخ، ونزيف في البطن وكسر في مشط الرجل وقطم بقصبة ساقه اليمنى، وذلك إثر إصابته بسبب سقوط سور مدرسة في المرج منذ عدة أيام.

محمد أشرف

كما يعاني محمد من تورم في العين اليمنى وعدم قدرته على التحكم في حركة يده اليمنى وإصابة في الطحال.

وعبرت رانيا أحمد والدة التلميذ محمد أشرف عن شكرها للسيسي على استجابته لاستغاثتها، وقالت، في تصريحات تلفزيونية إنها تلقت اتصالا من مكتب الرئيس، مردفة "أنا أشكر الرئيس من كل قلبي لتبنيه حالة طفلي".

المصدر: وكالات

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