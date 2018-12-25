الكنيست يوافق قبل حله على قانون يمنع الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين

وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنع بموجبه الإفراج المبكر عن أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين، وذك قبل يوم واحد من حل الكنيست.

وقالت عضوة الكنيست اليمينية المتطرفة عنات بيركو، من حزب الليكود ومقدمة مشروع القانون للقناة العاشرة الإسرائيلية، إن "القانون يمنع تقصير مدة السجن للإرهابيين".

وأفادت بيركو بأن "تقصير مدة السجن تشكل حافزا للتأهيل، والإرهابيين لا يستحقون هذا الحافز. وهم فخورون بأفعالهم، ولا يوجد ندم لديهم وعليهم أن يتحملوا عقوبتهم حتى النهاية".

وينص مشروع القانون "أن الأسرى الذين وجهت إليهم تهمة القتل العمد ومساعدة القتل بموجب قانون مكافحة الإرهاب لن يتم منحهم الفرصة لتقصير مدة عقوبتهم".

وصوت على مشروع القانون الذي اقترحه عضو الكنيست أوديد فورر وعنات باراكو، 27 نائبا وعارضه 6 نواب.

المصدر: "معا"