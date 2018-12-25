 
مباشر

بيروت: المقاتلات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان وتلقي قنابل حرارية

أخبار العالم العربي

بيروت: المقاتلات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان وتلقي قنابل حرارية
Reuters Baz Ratner
مقاتلات إسرائيلية تنفذ غارات وهمية على الجنوب اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8t7

أكدت وسائل الإعلام اللبنانية، أن مقاتلات حربية إسرائيلية، مستمرة في تنفيذ غارات وهمية وعلى علو منخفض في أجواء الجنوب اللبناني.

وأفادت المصادر، أن الطائرات ألقت بالونات حرارية أثناء تحليقها في سماء صور ومنطقتها، كما أنها خرقت أجواء المنطقة من البحر، وعبرت على أكثر من دفعة باتجاه النبطية وإقليم التفاح.

يذكر أن وكالة الإعلام السورية "سانا"، أشارت إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي، وأسقطت عددا منها.

إقرأ المزيد
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية
الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية في أجواء ريف دمشق

المصدر: الوطنية للإعلام

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الأسلمة لن تحدث.. غضب اليمين في ألمانيا بسبب شوكولاتة حلال