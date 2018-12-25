بيروت: المقاتلات الإسرائيلية تحلق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان وتلقي قنابل حرارية

أكدت وسائل الإعلام اللبنانية، أن مقاتلات حربية إسرائيلية، مستمرة في تنفيذ غارات وهمية وعلى علو منخفض في أجواء الجنوب اللبناني.

وأفادت المصادر، أن الطائرات ألقت بالونات حرارية أثناء تحليقها في سماء صور ومنطقتها، كما أنها خرقت أجواء المنطقة من البحر، وعبرت على أكثر من دفعة باتجاه النبطية وإقليم التفاح.

يذكر أن وكالة الإعلام السورية "سانا"، أشارت إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي، وأسقطت عددا منها.

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المصدر: الوطنية للإعلام