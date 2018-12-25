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نشطاء: السعودية تفرج عن الحقوقي إبراهيم المديميغ

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نشطاء: السعودية تفرج عن الحقوقي إبراهيم المديميغ
alsharqinfo.com
إبراهيم المديميغ
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أكد نشطاء وحقوقون سعوديون إفراج سلطات المملكة عن المحامي السعودي البارز في مجال حقوق الإنسان، إبراهيم المديميغ، بعد نحو 7 شهور من توقيفه.

وهنأ مكتب دراسات الشرق الإسلامي، مهنا الحبيل، عبر حسابه في "تويتر"، المحامي السعودي المفرج عنه، مغردا: "حمدا لله على سلامتك أيها الرمز، وإن كنت قلقا على صحتك، وندعوه بأن يفرح بعافيتك كل محبيك".

وبحسب حساب "معتقلي الرأي السعوديين"  في "تويتر"، فإن السلطات السعودية أطلقت سراح المديميغ إثر تدهور شديد في صحته، بعد 7 أشهر من اعتقاله واتهامه عبر وسائل الإعلام بـ "الخيانة".

ورحب مستخدمو "تويتر" سعوديون تحت هاشتاغ (وسم)#إبراهيم_المديميغ بقرار إطلاق سراح المحامي الذي أوقفته الرياض ضمن مجموعة ناشطين آخرين وهو في الثمانينات من العمر، بتهمة "التواصل مع جهات خارجية بهدف النيل من أمن المملكة واستقرارها".

المصدر: وكالات

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