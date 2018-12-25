نشطاء: السعودية تفرج عن الحقوقي إبراهيم المديميغ

أكد نشطاء وحقوقون سعوديون إفراج سلطات المملكة عن المحامي السعودي البارز في مجال حقوق الإنسان، إبراهيم المديميغ، بعد نحو 7 شهور من توقيفه.

وهنأ مكتب دراسات الشرق الإسلامي، مهنا الحبيل، عبر حسابه في "تويتر"، المحامي السعودي المفرج عنه، مغردا: "حمدا لله على سلامتك أيها الرمز، وإن كنت قلقا على صحتك، وندعوه بأن يفرح بعافيتك كل محبيك".

حمدا لله على سلامتك أيها الرمز

وإن كنت قلقا على صحتك وندعوه بأن يفرح بعافيتك كل محبيك#إبراهيم_المديميغ

وبلٌغ الله رياح الحرية

للرمز الكبير #عبد_الله_الحامد

والإمام #سلمان_العودة

و #سعود_مختار

وأم طارق وكل رفاقهم ورفيقاتهم وكل الأبرياء وما أكثرهم

https://t.co/4jgEuFGAkkpic.twitter.com/Cii1krWGMH — مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) 24 декабря 2018 г.

وبحسب حساب "معتقلي الرأي السعوديين" في "تويتر"، فإن السلطات السعودية أطلقت سراح المديميغ إثر تدهور شديد في صحته، بعد 7 أشهر من اعتقاله واتهامه عبر وسائل الإعلام بـ "الخيانة".

🔴 هام

السلطات السعودية تفرج عن المستشار #ابراهيم_المديميغ إثر تدهور شديد في صحته، بعد 7 أشهر من اعتقاله تعسفياً و اتهامه عبر وسائل الإعلام بـ "الخيانة" ! pic.twitter.com/NzTh5Lp9fZ — معتقلي الرأي (@m3takl) 23 декабря 2018 г.

ورحب مستخدمو "تويتر" سعوديون تحت هاشتاغ (وسم)#إبراهيم_المديميغ بقرار إطلاق سراح المحامي الذي أوقفته الرياض ضمن مجموعة ناشطين آخرين وهو في الثمانينات من العمر، بتهمة "التواصل مع جهات خارجية بهدف النيل من أمن المملكة واستقرارها".

المصدر: وكالات