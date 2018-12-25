نشطاء: السعودية تفرج عن الحقوقي إبراهيم المديميغ
أكد نشطاء وحقوقون سعوديون إفراج سلطات المملكة عن المحامي السعودي البارز في مجال حقوق الإنسان، إبراهيم المديميغ، بعد نحو 7 شهور من توقيفه.
وهنأ مكتب دراسات الشرق الإسلامي، مهنا الحبيل، عبر حسابه في "تويتر"، المحامي السعودي المفرج عنه، مغردا: "حمدا لله على سلامتك أيها الرمز، وإن كنت قلقا على صحتك، وندعوه بأن يفرح بعافيتك كل محبيك".
حمدا لله على سلامتك أيها الرمز— مهنا الحبيل (@MohannaAlhubail) 24 декабря 2018 г.
وإن كنت قلقا على صحتك وندعوه بأن يفرح بعافيتك كل محبيك#إبراهيم_المديميغ
وبلٌغ الله رياح الحرية
للرمز الكبير #عبد_الله_الحامد
والإمام #سلمان_العودة
و #سعود_مختار
وأم طارق وكل رفاقهم ورفيقاتهم وكل الأبرياء وما أكثرهم
https://t.co/4jgEuFGAkkpic.twitter.com/Cii1krWGMH
وبحسب حساب "معتقلي الرأي السعوديين" في "تويتر"، فإن السلطات السعودية أطلقت سراح المديميغ إثر تدهور شديد في صحته، بعد 7 أشهر من اعتقاله واتهامه عبر وسائل الإعلام بـ "الخيانة".
🔴 هام— معتقلي الرأي (@m3takl) 23 декабря 2018 г.
السلطات السعودية تفرج عن المستشار #ابراهيم_المديميغ إثر تدهور شديد في صحته، بعد 7 أشهر من اعتقاله تعسفياً و اتهامه عبر وسائل الإعلام بـ "الخيانة" ! pic.twitter.com/NzTh5Lp9fZ
ورحب مستخدمو "تويتر" سعوديون تحت هاشتاغ (وسم)#إبراهيم_المديميغ بقرار إطلاق سراح المحامي الذي أوقفته الرياض ضمن مجموعة ناشطين آخرين وهو في الثمانينات من العمر، بتهمة "التواصل مع جهات خارجية بهدف النيل من أمن المملكة واستقرارها".
المصدر: وكالات