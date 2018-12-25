بالصور.. منطاد تجسس إسرائيلي يخترق أجواء لبنان الجنوبية

أطلق الجيش الإسرائيلي منطادا مجهزا بكاميرا مراقبة وأجهزة تجسس بمحاذاة الجدار الفاصل بين مستوطنة المطلّة وبلدة كفركلا اللبنانية باتجاه مناطق جنوبي لبنان.

وأفادت جريدة "الحياة" بأن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل سيرت دورية مشتركة لمراقبة الوضع.

وسبق أن مشطت قوة من الجيش الإسرائيلي الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي انطلاقا من تلال ​الوزاني​ حتى وادي العسل مرورا بقرية الغجر​ وبلدة ​العباسية​.

وتفقدت عناصر الدورية أجهزة المراقبة المثبتة على السياج. وسجلت دوريات مماثلة عند تخوم ​مزارع شبعا​ المحتلة.

bintjbeil.org

bintjbeil.org

bintjbeil.org

المصدر: مواقع إخبارية لبنانية