جزائريون يرشقون وفدا حكوميا في المسيلة شرقي البلاد

اعترض جزائريون طريق وفد حكومي ورشقوه بالحجارة، أثناء زيارته منطقة أم الشمل في الحوامد جنوبي ولاية المسيلة، للاطلاع على قضية مصرع الشاب عياش محجوبي داخل بئر.

ووفقا لبوابة الشروق الجزائرية، فقد قوبل الوفد الوزاري بصيحات وصافرات الاستهجان، ورشقه مواطنون بالحجارة، كما اعترضوا طريقه المؤدي نحو الموقع الموجود فيه الضحية عياش محجوبي.

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واحتج العشرات من المواطنين من سكان المنطقة ومن المتضامنين معهم وشكلوا دروعا بشرية ورفعوا لافتات تستهجن التأخر في تقديم يد العون لفريق الإنقاذ بعد 8 أيام كاملة من البحث والحفر عن جثة الضحية الذي أُعلن رسميا عن وفاته صبيحة السبت الماضي.

ولا تزال جهود الإنقاذ مستمرة من أجل انتشال جثة الشاب، باستخدام الآلات والعتاد، وحتى الأدوات والوسائل التقليدية، نتيجة صعوبة المكان وجريان المياه.

المصدر: بوابة الشروق