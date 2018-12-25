العثور على راية لداعش قرب سكك حديد مخربة في برلين

قالت الشرطة الألمانية إنها عثرت على راية لتنظيم "داعش" قرب موقع حصل فيه هجوم على خط للسكك الحديدية في برلين، وتحقق فيما إذا كان للجناة أي دوافع سياسية.

وذكرت الشرطة أنه لم يتضح بعد إن كانت راية داعش ونص مكتوب بالعربية، اللذان عثر عليهما قرب خط للسكك الحديدية، قد تركهما نفس الأشخاص الذين ألحقوا أضرارا بخط للاتصالات.

ووفقا للشرطة، فإنه "منذ بداية التحقيق، عثر على عدة أدلة" مضيفة أنها عثرت على كابل مقطوع من الصلب وسلك الاتصالات الهوائي الذي لحقت به أضرار عند خط السكك الحديدية يوم الأحد الماضي.

وأوضحت الشرطة أن شركة القطارات الألمانية (دويتشه بان) أبلغت الشرطة الاتحادية بالواقعة وأن خدمات القطارات المحلية توقفت مؤقتا.

ولم يتضح إن كانت هناك أي صلة بين التحقيق الذي تجريه برلين وبين قضية مماثلة في بافاريا حيث حاول مجهولون إلحاق أضرار أو حتى إخراج قطار فائق السرعة عن مساره بواسطة موصل من الصلب في أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز