الجهات الأمنية تتدخل بعد الاعتداء على موظفة في جمارك جسر الملك فهد

أكدت مصادر إعلامية سعودية أن الجهات الأمنية في جسر الملك فهد أوقفت سعودية وزوجها، بعد أن اعتدت الزوجة على موظفة الجمارك في الجسر أثناء تفتيشها في القسم النسوي من الجمارك.

وذكرت المصادر أن "المرأة رفضت في البداية إجراءات تفتيشها رغم محاولات موظفات الجمارك وإبلاغها بضرورة تفتيشها، ثم اعتدت على إحدى الموظفات قبل السيطرة عليها، والعثور على مشروبات كحولية، فتم استدعاء الجهات الأمنية التي جاءت وأخذت المرأة وزوجها، لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما".

"سبق" تكشف تفاصيل الاعتداء على موظفة جمارك جسر الملك فهد. https://t.co/YSeSXpOsGZpic.twitter.com/HEX3kB3mfE — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) 25. prosince 2018

وقال المتحدث باسم الجمارك السعودية عيسى العيسى لوكالة "سبق": "قدمت مركبة تحمل لوحة سعودية يقودها مواطن سعودي معه زوجته، وعند إجراءات التفتيش من قبل موظف الجمارك، عثر على مشروبات كحولية، وأثناء إحالة المواطنة إلى إجراءات التفتيش الجمركي داخل القسم النسوي قامت المواطنة بالاعتداء على المفتشة الجمركية".

وأشار العيسى، إلى أنه في حينها تم استدعاء الجهات الأمنية المتخصصة، والتي بادرت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتجاوزين.

إقرأ المزيد

المصدر: سبق