"قسد" تعتقل أكثر من 260 داعشيا اندسوا بين النازحين شرقي الفرات

ذكر ناشطون أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، اعتقلت أكثر من 260 عنصرا من تنظيم "داعش"، اندسوا بين النازحين عن مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي.

ونقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مصادر محلية، أن "قسد" تمكنت من اعتقال 262 عنصرا من "داعش، كانوا مع النازحين عن مناطق سيطرة التنظيم شرقي الفرات في الريف الشرقي لدير الزور.

وأكدت المصادر أنه تم التعرف على معظم الدواعش المعتقلين، بإفادات من النازحين الذين أبلغوا "قسد" عنهم.

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وعمدت "قسد" إلى نقل الفارين من الجيب الذي يسيطر عليه التنظيم إلى مخيمات ضمن مناطق سيطرتها وتحت حراستها.

ووثق "المرصد" نزوح أكثر من 5500 نسمة عن جيب التنظيم، منذ القرار الأمريكي الانسحاب من شرق الفرات، مشيرا إلى أن معظم الفارّين من الأطفال والنساء والمسنين من جنسيات مختلفة، سورية وعراقية وصومالية وفلبينية وغيرها من الجنسيات الآسيوية.

وذكر ناشطون أن قوات "قسد" تجري عمليات تفتيش واسعة في مخيمات النازحين تحسبا لتسلل الدواعش.

المصدر: المرصد السوري