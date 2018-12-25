الكويت تعلق على تدشين خط بحري مع قطر وسلطنة عمان

أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبد الله أن مشروع تدشين الخط الملاحي البحري بين الكويت وقطر وسلطنة عمان في ميناء الدوحة بادرة خير على المنطقة.

وأضاف الشيخ يوسف العبد الله أن المشروع حلقة ربط بين دول مجلس التعاون، حسبما نقلته صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء.

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ورحب المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية بهذه الفكرة التي دشنها وزير المواصلات والاتصالات في قطر جاسم بن سيف السليطي، مشيرا إلى أن الفكرة ستشهد رواجا كبيرا وإقبالا من المسافرين الذين سيكون باستطاعتهم نقل سياراتهم ومركباتهم على ظهر هذه السفينة بدلا من التنقل بالسيارة.

وبين أن تلك الوسيلة ستكون أكثر متعة ورفاهية كونها تشمل غرف نوم وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المسافر خلال رحلته.

وأضاف أنه من خلال هذه السفينة سيتم نقل البضائع أسوة بالخطوط الملاحية بين السعودية ومصر، وكذلك ربط الخطوط الملاحية بأوروبا، وهو ما سيكون له أثر اقتصادي جيد أيضا على القطاع الخاص.

وأفاد العبد الله بأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية خلال الأسبوعين المقبلين لربط هذا الخط الملاحي بين الدول الثلاث خلال الفترة القادمة.

وكان وزير المواصلات والاتصالات القطري قد أكد خلال تصريح صحفي أن أول رحلة للسفينة على الخط الملاحي ستنطلق إلى الكويت وعمان خلال الأسبوعين المقبلين.

ودشنت الدوحة خطا ملاحيا بحريا منتظما يربط بين قطر وعمان والكويت من خلال السفينة القطرية "غراند فيري" (Grand Ferry) لنقل البضائع والمسافرين منفردين أو مع سياراتهم.

المصدر: صحيفة الأنباء الكويتية