مقتل شخصين وإصابة 11 بتفجير سيارة مفخخة وسط قضاء تلعفر في العراق

قتل مدنيان وأصيب 11 آخرون بتفجير سيارة مفخخة اليوم الثلاثاء في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى في العراق.

وقال مركز الإعلام الأمني الحكومي إن "اعتداء إرهابيا تم بواسطة سيارة مفخخة نوع (بيك آب) كانت مركونة في منطقة رأس الجادة بالقضاء، وأدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 11 آخرين".

وذكرت مصادر محلية أن المفخخة انفجرت أمام مقهى شعبي في سوق تلعفر وسط القضاء الواقع غربي محافظة نينوى، وأنه سارعت إثر ذلك قوة أمنية إلى تطويق مكان الحادث، فيما تم نقل جثتي القتيلين إلى دائرة الطب العدلي والجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: RT ووكالات