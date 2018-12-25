انفجار قوي يهز محيط وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس

ذكرت وسائل إعلام ليبية أن انفجارا قويا هز محيط وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني بالعاصمة طرابلس.

وذكرت بوابة الوسط الليبية نقلا عن شهود عيان أن الانفجار سبقه أصوات اشتباكات متقطعة.

وحسب موقع "218 نيوز"، فإن الانفجار نفذه انتحاري فجر نفسه داخل أحد المقرات تزامنا مع اشتباكات بين القوى الأمنية والمسلحين.

وتؤكد المصادر المحلية أن الانفجار خلّف قتلى وجرحى دون تفاصيل إضافية.

وأفاد مراسلنا بمقتل 3 أفراد من الشرطة وسقوط عدد من الجرحى.

RT

RT

تصاعد أعمدة الدخان من مبنى وزارة الخارجية الليبية في #طرابلس بعد الهجوم المسلح الذي تعرض له مبنى الوزارة قبل قليل#ليبياpic.twitter.com/Vz2UTHjTqd — Raafat Belkhair (@rafit9999) 25 декабря 2018 г.

بوابة الوسط الليبية

بوابة الوسط الليبية

المصدر: وكالات