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قيادي سوداني: دولة عرضت علينا الدقيق والوقود مقابل مقاطعة قطر

أخبار العالم العربي

قيادي سوداني: دولة عرضت علينا الدقيق والوقود مقابل مقاطعة قطر
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ذكرت "السودان اليوم" أن القيادي في حزب المؤتمر الحاكم محمد مصطفى الضو، كشف أن دولة لم يسمها عرضت على بلاده مساعدتها في معالجة أزماتها مقابل قطع العلاقات مع قطر وتركيا وإيران.

وأفادت الصحيفة بأن الضو نائب رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، قال إن بلاده تلقت عروضا من إحدى الدول بمدها بالدقيق والوقود، مقابل قطع علاقاتها مع قطر وتركيا وإيران والإخوان المسلمين.

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المصدر: السودان اليوم

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