السعودية تفرج عن محام ناشط في حقوق الإنسان

أفرجت السلطات السعودية عن محام بارز في مجال حقوق الإنسان بعد سبعة أشهر على اعتقاله، في حملة طالت فريقا من المعارضين.

وأطلق سراح إبراهيم المديميغ وهو في الثمانينات من عمره بعد "تدهور شديد في صحته" حسب ما ذكره النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحمدلله على سلامة أ. #ابرهيم_المديميغ وكتب الله أجره ورفع قدره ولا كتب عليه مكروه

واسأل الله أن يفرج عن بقية #معتقلي_الرأي المظلومين في سجون #آل_سعود — ماجد الأسمري (@MajedAlasmariAP) 23 декабря 2018 г.

حمداً لله على سلامتك يا أبتي ..

خبر الإفراج عنك أثلج الصدور..

العقبى لباقي معتقلي ومعتقلات الرأي..

ولا عزاء لمن خونكم..

صورتكم ناصعة كنصاعة قلبكم الطاهر والمحب للجميع❤️🌹🙏🏻 #إبراهيم_المديميغpic.twitter.com/MnNtDzroPP — ايمان الحمود (@imankais1) 24 декабря 2018 г.

ولم تقدم الحكومة السعودية حتى الآن أي تفسير علني لاعتقال المديميغ أو شروط الإفراج عنه.

وقال علي شهابي رئيس ومؤسس مركز "آرابيا فاونديشن" للأبحاث في واشنطن إن إطلاق سراح المديميغ "ربما كان خطوة أولى لإعادة النظر في كثير من عمليات الاعتقال التي طالت ناشطين" في الأشهر الأخيرة.

وأضاف شهابي على تويتر: "المقاربة غير التقليدية والعنيفة جدا للتعامل مع المعارضين... تجري مراجعتها الآن من قبل القيادة السعودية".

#Saudi Human rights Lawyer Ibrahim al-Modaimegh was released from jail today. This is probably a first step in revisiting many of the arrests of activists carried out in last 18 months. — Ali Shihabi (@aliShihabi) 24 декабря 2018 г.

وكان المديميغ قد اعتقل وأكثر من عشرة ناشطين بينهم نساء في مايو الماضي قبل أقل من شهر على القرار التاريخي بالسماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية.

وتشمل لائحة الناشطين المعتقلين عزيزة اليوسف وهي أستاذة متقاعدة من جامعة الملك سعود ولجين الهذلول التي سبق اعتقالها عام 2014 لأكثر من 70 يوما بعد محاولتها قيادة سيارة من الإمارات إلى السعودية.

واعتبر البعض هذه الاعتقالات خطوة مدروسة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاسترضاء رجال الدين الغاضبين من حملته للتحديث، فضلا عن إرسال إشارة واضحة للناشطين بأن ولي العهد وحده هو صاحب القرار في التغيير.

المصدر: أ ف ب