الحكومة الأردنية تنفي احتجاز مسؤولين كبار جنوبي المملكة

نفت الحكومة الأردنية، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث احتكاك بين مواطنين ورئيس الديوان الملكي وبرفقته وزير النقل واحتجاز مسؤولين في الطفيلة جنوبي المملكة.

وقالت الحكومة الأردنية عبر موقع "حقك تعرف" الذي أنشأته مؤخرا لكشف الشائعات بحق أداء الحكومة، إن الفيديو الذي يزعم مروجوه حدوث احتكاك وخلاف، صور بعد مغادرة رئيس الديوان الملكي ووزير النقل وبقية المسؤولين حفل افتتاح مبنى حكومي وسط مدينة الطفيلة جنوبي المملكة.

ونفى الموقع "حصول أي احتكاك خلال افتتاح المبنى" وتم الافتتاح في أجواء طبيعية.

وأوضح أن تجمع المواطنين حول المركبات التي كانت تقل المسؤولين هو لتقديم مطالب اعتيادية كما يحصل خلال كل زيارة رسمية.

المصدر: موقع "حقك تعرف"