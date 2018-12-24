المفتي العام السعودي يستقبل شيخ الأزهر

استقبل المفتي العام السعودي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، شيخ الأزهر أحمد الطيب، خلال زيارة رسمية يقوم بها شيخ الأزهر للمملكة.

وبحث الطرفان خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بينها تلك التي تتعلق بالعمل الإسلامي وخدمة المسلمين في العالم.

وأشار شيخ الأزهر إلى أهمية لقاءات علماء المسلمين للتباحث بينهم بصفة مستمرة، لاسيما فيما يخص توحيد الصف لمواجهه التحديات، والتنسيق الدائم لنشر حقيقة الإسلام من حيث وسطيته واعتداله.

وحضر اللقاء وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

المصدر: وزارة الشؤون الإسلامية السعودية