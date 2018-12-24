تشييع جثمان الفتى المقدسي القتيل برصاص الجيش الإسرائيلي

شيع المقدسيون اليوم الاثنين، جثمان الفتى قاسم العباسي الذي قتل الخميس الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي مع سبق الإصرار والترصد وهو أعزل.

ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية، فقد أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي الطريق الذي سلكه المشيعون، واعتدت عليهم بالدفع والضرب والتهديد بالمنع من مواصلة الطريق.

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية حولت مدينة القدس إلى "ثكنة عسكرية"، وأغلقت عدة شوارع وطرق رئيسية منذ لحظة تسليم الجثمان في مستشفى "هداسا" حتى مواراته الثرى في مقبرة باب الرحمة بالقدس، ورافق الضباط والجنود الجنازة في كل مراحلها.

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وتشير الوكالة إلى أن السلطات الإسرائيلية عادة ما تفرض قيودها على تشييع جثامين قتلى الفلسطينيين في مدينة القدس، حيث تكون الجنازات قبل ساعات الفجر بأعداد لا تتجاوز الـ 20 مشيعا، إضافة إلى تسليم الجثامين عند باب المقبرة ومواراتها الثرى على الفور.

وتواصل إسرائيل احتجاز جثامين 4 قتلى مقدسيين في ثلاجات معهد أبو كبير أقدمهم منذ عامين.

المصدر: معا