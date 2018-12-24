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قطر تطلق رحلات بحرية إلى عمان والكويت

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قطر تطلق رحلات بحرية إلى عمان والكويت
watan.com
السفينة القطرية "غراند فيري"
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دشنت الدوحة خطا ملاحيا بحريا منتظما يربط بين قطر وعمان والكويت من خلال السفينة القطرية "غراند فيري" (Grand Ferry) لنقل البضائع والمسافرين منفردين أو مع سياراتهم.

وسينطلق الخط الجديد خلال أسبوعين من ميناء حمد في الدوحة باتجاه ميناء صحار في سلطنة عمان وبالعكس، ومن الدوحة إلى ميناء الشويخ في الكويت وبالعكس أيضا في رحلة تستغرق 20 ساعة.

وتتسع سفينة "غراند فيري" لـ 873 راكبا وحوالي 700 سيارة على متنها وتحتوي على مرافق واسعة، مثل قاعة سينما وقاعة ألعاب وسوق ومطاعم ومقاهي.

ويبلغ طول السفينة 145 مترا بعرض 24 مترا وتضم 10 طوابق فيها 255 غرفة وأغلبها غرف مزدوجة، بعضها يحتوي على 4 أسرة.

وقال فيصل بن محمد السليطي مالك السفينة إن تكلفة الرحلة ستكون مناسبة وفي متناول جميع شرائح المجتمع.

المصدر: بوابة الشرق + الوطن

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