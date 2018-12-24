رئيس وزراء الفاتيكان يحضر الاحتفالات بميلاد المسيح في العراق

وصل رئيس وزراء الفاتيكان بيترو بارولين على رأس وفد حكومي، إلى العاصمة العراقية بغداد عشية الاحتفال بميلاد السيد المسيح، وسيشارك في إقامة القداس في كنائس عراقية.

واستقبل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بارولين وقال له "أرحب بكم باسمي ونيابة عن الحكومة العراقية في أرض الأنبياء ومختلف الديانات وموطن أبي الأنبياء النبي إبراهيم، وإننا نتطلع في موعد قريب لزيارة قداسة بابا الفاتيكان للعراق لما تحمله من رسالة للإنسانية والتعايش بين الشعوب والأديان".

وأضاف: "لقد هزمنا داعش عسكريا ونواصل محو فكره الإرهابي.. وداعش الذي اضطهد العراقيين من جميع الطوائف ومنهم المسيحيون ليس من صنيعة العراق، ونواصل جهود البناء والإعمار وإعادة جميع النازحين إلى ديارهم، ونعتقد أن توسع داعش يلحق الضرر بجميع الدول والشعوب ويجب أن نعمل معا لتحقيق الاستقرار لشعوبنا".

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من جهته قال رئيس وزراء الفاتيكان: "لقد طلب منا البابا أن أنقل أطيب أمنياته إلى الشعب العراقي، وأنا أول مرة يكون لي لقاء سياسي عشية عيد الميلاد وأنا سعيد جدا أن أكون معكم في هذه الليلة المباركة وأشكر لكم حسن الاستقبال".

وأضاف: "نحن ندعم جهودكم بمواجهة تحدي إعادة الإعمار وتحقيق وترسيخ السلام، وندعو المسيحيين والمسلمين إلى زرع بذور المحبة والسلام والتعايش وأن يكون التنوع مصدر قوة للجميع، وأتمنى للعراق وشعبه الخير والازدهار".

المصدر: RT