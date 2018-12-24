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الكويت تبدي استعدادها لدعم السودان في أزمته

أخبار العالم العربي

الكويت تبدي استعدادها لدعم السودان في أزمته
Reuters / Mohamed Nureldin Abdallah
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أعلنت دولة الكويت اليوم الاثنين عن استعدادها لتقديم الدعم المالي للسودان لمساعدته في تخطي الأزمة الاقتصادية التي يواجهها.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية بابكر الصديق بيان، إن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد استقبل في مكتبه في الخرطوم اليوم السفير الكويتي بسام القنبدي، حيث نقل الأخير رسالة من القيادة الكويتية تؤكد وقوفها إلي جانب السودان وتبدي استعدادها تقديم الدعم الذي يحتاجه السودان.

وكانت الخارجية السودانية قد استدعت الأحد الماضي سفير دولة الكويت لدى الخرطوم بسام القنبدي للاحتجاج على تحذيرات أصدرتها دولته لرعاياها ودعتهم لمغادرة السودان وعدم زيارته بسبب الاحتجاجات الجارية في عدد من المدن السودانية منذ الاربعاء الفائت .

وتواجه السودان صعوبات اقتصادية ساهمت بتدهور الاوضاع المعيشية في البلاد.

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المصدر: RT

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