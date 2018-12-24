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العراق يعلن عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية

أخبار العالم العربي

العراق يعلن عيد الميلاد المجيد عطلة رسمية
Reuters KHALID AL-MOUSILY
هدايا الميلاد في بغداد
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قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء 25 ديسمبر بمناسبة ميلاد السيد المسيح، كما اعتبر الأربعاء المقبل عطلة خاصة بالمواطنين المسيحيين.

وقال المجلس في بيان، إنه "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر 2018 بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح".

كما  قرر أيضا "اعتماد مشروع باعتباره عطلة رسمية سنويا"، مشيرا إلى أن "تكون العطلة يومي 25 و 26  ديسمبر 2018  بالنسبة للمسيحيين".

المصدر: RT

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