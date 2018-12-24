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إصابة فلسطينيين مشاركين في "المسير البحري" برصاص إسرائيلي

أخبار العالم العربي

إصابة فلسطينيين مشاركين في
Reuters
قطاع غزة
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أفاد مراسلنا في قطاع غزة، بإصابة 13 فلسطينيا بينهم 6 بالرصاص الحي و7 بحالات اختناق خلال قمع قوات الجيش الإسرائيلي للمشاركين في "المسير البحري" شمالي القطاع.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه المتظاهرين المشاركين في المسير البحري عند الحدود البحرية شمال غربي القطاع، واستهدفت بشكل مباشر القوارب المشاركة في المسير.

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وانطلقت مسيرة بحرية ضمن فعاليات الحراك البحري 21 على الحدود البحرية للقطاع بمشاركة قوارب صغيرة أبحرت من ميناء غزة باتجاه الحدود البحرية الشمالية.

المصدر: RT

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