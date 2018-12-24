من هو رجل المهام الصعبة في مصر؟

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء أركان حرب خالد مجاور، رئيسا لجهاز المخابرات الحربية خلفا للواء محمد الشحات، فمن هو هذا المسؤول العسكري الجديد.

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يعد اللواء مجاور، من أبرز قيادات الجيش المصري، وخاصة الجيش الثاني الميداني في الإسماعيلية، حيث كان قائده لمدة عام كامل تقريبا في الفترة من 2017 حتى 2018 قبل تعيينه نائبا لمدير المخابرات الحربية في شهر سبتمبر الماضي.

ويوصف المسؤول المصري الجديد بأنه رجل المهام العسكرية الهامة، حيث كان أيضا الملحق العسكري لمصر في واشنطن، وأصبح حاليا من أهم قيادات الجيش بعد توليه منصب رئيس جهاز المخابرات، الذي كان يترأسه الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي من قبل.

المصدر: RT