العراق.. التصويت على وزيري التربية والهجرة وتأجيل الدفاع والداخلية والعدل

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على مرشحي رئيس الحكومة عادل عبد المهدي لوزارتي التربية والهجرة والمهجرين.

وقال مصدر لـ RT إن "البرلمان صوت على شيماء الحيالي وزيرة للتربية، ونوفل بهاء موسى لوزارة الهجرة والمهجرين"، مبينا أنه "تم رفض مرشحي وزارتي الداخلية فالح الفياض والدفاع فيصل الجربا".

وأضاف المصدر أن "البرلمان أجّل التصويت على مرشح وزارة العدل"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من قبل بعض أعضاء مجلس النواب على مرشحة وزارة التربية، وأن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أبلغ المعترضين بعدم إعادة التصويت وأن يتخذ المعترض الإجراءات القانونية عبر القضاء".

المصدر: RT