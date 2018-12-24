العراق.. إغلاق حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تروج للإرهاب وبيع الأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، أنها أغلقت 88 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالترويج للأفكار "الإرهابية المتطرفة" وبيع الأسلحة.

وقال بيان للوزارة تلقت RT نسخة منه، إن "فريقا فنيا مختصا من مديرية التقنيات والمعلوماتية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نجح في إغلاق 88 حسابا في مواقع التواصل الاجتماعي كانت تقوم بالترويج للجماعات الإرهابية وأفكارها المتطرفة وعمليات الترويج أيضا لبيع الأسلحة على "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام".

وأضاف أن "هذا الجهد نفذ من خلال مختصين في المديرية المعنية بهذا العمل واستنادا لموافقات قضائية ورصد مستمر".

المصدر: RT