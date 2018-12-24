الحشد الشعبي العراقي ينفي مهاجمة مقر للبيشمركة

نفت قيادة قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، خبر الهجوم على مقرات البيشمركة في سنجار شمال البلاد، واصفة هذه الأخبار بأنها "شائعات لخلط الأوراق".

وقالت القيادة في بيان لها إن "قوة مشتركة من القوات الأمنية والحشد الشعبي أوقفت اليوم، مجموعة مسلحة في قضاء سنجار تدعي الانتماء لجهات رسمية، حيث سلمت المجموعة إلى شرطة قضاء سنجار لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضافت أن "أنباء الهجوم على مقر للبيشمركة عارية عن الصحة، ويجدر بمختلف وسائل الإعلام توخي الدقة والحذر في نقل هكذا أخبار، وعدم الاعتماد على مصادر معينة تسعى للتصيد بالماء العكر".

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وأشارت قيادة الحشد الشعبي إلى "وجود تعاون بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية المتواجدة في القضاء بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، وأن دور الحشد كبير في تأمين قضاء سنجار وردع أي تهديد إرهابي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال حيدر ششو، قائد قوات حماية إزيدخان التابعة لقوات البيشمركة في سنجار، إن "قوة من منظمة بدر التابعة للحشد الشعبي قامت بمهاجمة مقر لنا في مركز سنجار مدعيةً أنها من الجيش والاستخبارات العراقية بقصد التفتيش، لكنها اقتادت جميع عناصر قوتنا في المقر والذين يقدر عددهم بـ30 مقاتلا".

المصدر: RT