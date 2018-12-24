الداخلية السورية تصدر تعميما هاما للسوريين

أصدرت وزارة الداخلية السورية تعميما لوزارة الهجرة والجوازات بعدم توقيف أي مواطن سوري قادم إلى سوريا ومطلوب للخدمة العسكرية، ومنحه 15 يوما للمراجعة اعتبارا من تاريخ دخوله.

ونشرت صحيفة "الوطن " السورية نسخة عن التعميم، حيث جاء فيه: وقف ملاحقة المكلف بالخدمة الإلزامية والموجود خارج سوريا، لمدة 15 يوما بدءا من لحظة دخوله الأراضي السورية على أن يملأ الاستمارة اللازمة في المركز الحدودي الذي دخل منه، ويراجع شعبة تجنيده خلال 15 يوما تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: "الوطن"