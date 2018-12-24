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حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

أخبار العالم العربي

حملة اعتقالات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية
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اعتقل الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين 15 فلسطينيا، خلال حملة دهم وتفتيش شنّها في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، وفرض إجراءات عسكرية مشددة في مدينة الخليل.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن المعتقلين الفلسطينيين جرى تحويلهم للتحقيق بجرم المشاركة في مقاومة شعبية ضد الجنود الإسرائيليين والمستوطنين.

وفي محافظة رام الله، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الجلزون، وشرع في مداهمة العديد من المنازل، واعتقل 3 شبان ونقلهم إلى جهة مجهولة خارج المخيم.

كما نفذ حملة اعتقالات طالت مواطنين في كل من قلقيلة وبيت لحم ومحافظة الخليل.

ونشرت مواقع التواصل مقطع فيديو لاقتحام الجيش الإسرائيلي منطقة بيتونيا غربي رام الله واعتقال طلاب مدارس هناك.

المصدر: وكالات

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