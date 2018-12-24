وزير إسرائيلي: صفقة القرن تؤسس لدولة فلسطينية في الضفة

أكد وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن خطة السلام التي يعتزم البيت الأبيض إعلانها، ستنص على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية، وهي خطوة تعهد بمعارضتها.

وقال بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني لراديو الجيش الإسرائيلي أمس الأحد: "صفقة ترامب للقرن تشمل قيام دولة فلسطينية في ظل ظروف معينة. سنعارض ذلك، لأن هذا يعني ظهور كيان عربي آخر غرب نهر الأردن".

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ولم يعط بينيت مزيدا من التفاصيل حول خطة السلام، التي وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"صفقة القرن"، كما لم يكشف عن كيفية علمه بدولة الضفة التي تحدث عنها.

المصدر: نايمز أوف إسرائيل