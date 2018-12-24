صحيفة سورية تكشف بعض جوانب زيارة علي مملوك إلى مصر

كشفت صحيفة "الوطن" السورية عن جوانب من زيارة رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا علي مملوك إلى القاهرة مؤخرا تلبية لدعوة من رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزيرعباس كامل.

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ونقلت "الوطن" عن مصادر مطلعة أن زيارة اللواء مملوك أتت في سياق إعادة توحيد الصف العربي وأن هدف البلدين هو إعادة تفعيل العلاقات السورية المصرية أولا، والعلاقات العربية عموما، خاصة وأن لمصر دورا كبيرا تلعبه في هذا السياق.

وأضافت "الوطن" أن هذه الزيارة جاءت لمواجهة التحديات القادمة على مختلف المستويات، وأنه ستليها زيارة من الجانب المصري إلى دمشق.

وأفادت وكالة "سانا"، مساء الأحد، بأن اللواء علي مملوك زار مصر السبت 22 ديسمبر، إثر تلقيه دعوة من رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة الوزير اللواء عباس كامل.

وقالت الوكالة الرسمية إن الطرفين عقدا لقاء ثنائيا بحثا خلاله مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا السياسية والأمنية وجهود مكافحة الإرهاب.

المصدر: "الوطن"