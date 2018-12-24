"طلائع الجيش" الروس يهنؤون رفاقهم السوريين بأعياد الميلاد ورأس السنة

بعث تلامذة حركة "طلائع الجيش" الروسي شحنة من الهدايا لأطفال مدينة السقيلبية شمالي محافظة حماة السورية، ضمن فعاليات ماراثون "من أطفال روسيا إلى أطفال سوريا" الخيري.

وشملت الشحنة التي حملتها طائرة عسكرية إلى قاعدة حميميم أمس الأحد، 600 حقيبة ظهر في كل منها علب الألوان، والألبومات، وأقلام الرصاص، وورق الأشغال الملون، إضافة إلى بطاقات معايدة عبّر فيها "طلائع الجيش" الروس عن أطيب تمنياتهم لرفاقهم في سوريا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

ونظم "طلائع الجيش" حملة خيرية في موسكو قبل أيام لجمع المستلزمات المدرسية، ورتبوا بأنفسهم الهدايا داخل الحقائب، ليتولى العسكريون الروس مهمة توزيع هذه الهدايا على أطفال السقليبية نيابة "طلائع الجيش".

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حركة "طلائع الجيش"، منظمة رسمية تربوية، تأسست عام 2016، وتعمل تحت رعاية وزارة الدفاع الروسية.

ومن أهدافها، تربية الروح الوطنية في الناشئين وتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وتشجيعهم على دراسة التاريخ والإرث العسكري الروسيين، والترويج للخدمة في الجيش، وتهيئة الشباب لأدائها.

المصدر: RT