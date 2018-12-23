بريطانيا تفرج عن موقوفين في قضية الطائرة المسيرة داخل مطار غاتويك

أخلت الشرطة البريطانية الأحد سبيل موقوفين دون توجيه اتهامات بعد اعتقالهما ضمن تحقيق في استخدام طائرات مسيرة دون ترخيص فوق مطار غاتويك في لندن.

وقال الضابط في شرطة لندن جيسون تينجلي بهذا الشأن: "تعاون الاثنان تماما مع التحقيقات.. وأنا مقتنع أنهما ليس محل اشتباه في حوادث الطائرات المسيرة في مطار غاتويك".

وأضاف: "عثر على طائرة مسيرة متحطمة قرب المطار.. وفحص مسؤولو الأدلة الجنائية لتوفير معلومات منها على سبيل المثال ما إذا كانت سيرت من منطقة بعيدة عن المطار أم من شخص في محيط المطار.. السلطات تواصل تتبع خيوط التحقيق لضبط المسؤولين عن تسيير مثل هذه الطائرات".. "نتعامل مع الأمر بعقل مفتوح طوال الوقت وهو الحال أيضا فيما يتعلق بالدافع وراء تلك الوقائع"

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قضية الطائرة المسيرة التي أدت إلى إصابة المطار بالشلل لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضي.

وظهرت الطائرات المسيرة في ثاني أكبر مطارات بريطانيا الأربعاء الماضي مما اضطر السلطات لإغلاق مدرجه مع اقتراب عطلة عيد الميلاد. وكلما همت سلطات المطار بفتح المدرج يوم الخميس كانت تلك الطائرات تظهر مرة أخرى.

وفي نهاية الأمر استعادت السلطات السيطرة على الأجواء فوق المطار بعد نشر الجيش معدات تكنولوجيا عسكرية لم يتم الإعلان عن طبيعتها لحماية المنطقة مما وفر مستوى الأمان المطلوب لإعادة تسيير الرحلات.

المصدر: "رويترز"