حكم جديد.. السجن النافذ عشر سنوات لـ"مرشد الإخوان" في مصر

قضت محكمة مصرية في حكم نهائي جديد الأحد، بالسجن عشر سنوات على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في قضية أحداث محافظة بني سويف جنوبي مصر.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن هذا الحكم يرفع مجموع الأحكام النهائية التي صدرت في حق بديع إلى 85 عاما، وفقا لمحامي بديع، عبد المنعم عبد المقصود.

وقال عبد المقصود إن "محكمة النقض خففت الحكم من السجن المؤبد (25 عاما)"، مضيفا أن "38 آخرين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن لمدة 3 أعوام بدلا من 15 عاما"، في القضية نفسها.

إقرأ المزيد

وكانت محكمة جنايات بني سويف قضت في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لبديع و15 آخرين من قادة الجماعة، كما قضت بالسجن 15 عاما على 77 متهما في القضية التي ضمت 94 متهما، مثل منهم 39 شخصا بينهم المرشد.

وواجه المتهمون اتهامات بإشعال النيران عمدا في قسم شرطة ومحكمة ومقر تسجيل العقار في بني سويف يوم 14 أغسطس 2013 تزامنا مع فض قوات الأمن اعتصام المتظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة والذي أسفر عن مقتل مئات من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وبعد الإطاحة بمرسي في يوليو 2013، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة قتل فيها مئات من أنصار الرئيس مرسي، وأوقف آلاف خضعوا لمحاكمات جماعية وسريعة صدرت فيها أحكام عديدة بالإعدام والمؤبد، وألغت محكمة النقض عشرات منها خلال الأعوام الأربعة الماضية.

المصدر: أ ف ب