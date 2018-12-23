كنائس القدس تفشل مشروعا إسرائيليا لمصادرة أراضيها

تمكنت إدارات الكنائس في مدينة القدس من إلغاء طرح قانون إسرائيلي يشرعن مصادرة وتأميم أملاك وعقارات الكنائس، وذلك للمرة الخامسة.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية، عن البطارقة ورؤساء الكنائس في القدس قولهم في بيان: "بعد محاولات عدد من أعضاء الكنيست إلحاق الضرر بالمسيحيين عشية عيد الميلاد من خلال طرح قانون يشرعن مصادرة وتأميم أملاك وعقارات الكنائس للمرة الخامسة هذا العام، تمكن بطارقة ورؤساء كنائس القدس من تحقيق انتصار آخر من خلال تفعيل ضغط دولي على إسرائيل ودفعها لإلغاء طرح القانون".

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وأكد البطارقة أنهم "لن يتنازلوا عن حقوق كنائسهم ورعاياهم كما عبروا عن قلقهم وتيقظهم إزاء جميع المحاولات للنيل من الكنائس والمقدسات".

وأوضح البيان أن أعضاء في الكنيست "اقترحوا الخميس الماضي، على اللجنة الوزارية للتشريع، مجددا، القانون العنصري الذي يقيد حقوق الكنائس والمؤسسات المسيحية في حرية التعامل مع ممتلكاتها، ويهدد الدخل المادي من تلك الممتلكات والذي يدعم مهمة الكنيسة الإنسانية ورعاية الأماكن المقدسة".

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وأشار البيان أن "هذه هي المرة الخامسة التي تقدم فيها اللجنة هذا التشريع تحت مسميات مختلفة لكن بنفس الجوهر والأهداف. إلا أن توقيت هذه المحاولة الأخيرة، قبيل الاحتفال بميلاد المسيح، ينم عن عمل مقصود مكلل بانعدام الحس الإنساني والوقاحة".

المصدر: معا