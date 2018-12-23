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البرلمان العراقي يلزم الحكومة بتعويض المتضررين من نفوق الأسماك

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البرلمان العراقي يلزم الحكومة بتعويض المتضررين من نفوق الأسماك
Reuters ALAA AL-MARJANI
البرلمان العراقي يلزم الحكومة بدفع تعويضات للمتضررين
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ألزم مجلس النواب العراقي "البرلمان"، الحكومة بدفع تعويض للتجار المتضررين من نفوق الأسماك خلال الأشهر الماضية، نتيجة تلوث المياه في البلاد.

وذكرت مصادر مطلعة، أن "البرلمان طالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإصدار تعليمات خاصة بتعويض المتضررين وكيفية توزيع تلك التعويضات كل حسب خسائره".

وألزم المجلس، أيضا، المؤسسات التنفيذية المعنية ببناء مزارع أسماك وفق الضوابط التي تحمي الثروة السمكية في العراق.

وشهد العراق خلال الشهرين الماضيين موجة نفوق للأسماك، قدرت خسائرها بملايين الدولارات، في وقت لم تتمكن الحكومة العراقية من مساعدة مربي الأسماك على حماية ثروتهم.

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المصدر: RT

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