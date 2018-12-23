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النيابة المصرية تجدد حبس وزير العدل في عهد مرسي

أخبار العالم العربي

النيابة المصرية تجدد حبس وزير العدل في عهد مرسي
AFP
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أفادت مصادر قضائية مطلعة لـ RT بأن نيابة أمن الدولة العليا المصرية جددت حبس وزير العدل الأسبق المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين أحمد سليمان 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

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كما نسبت النيابة إلى سليمان نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وكان جهاز الأمن الوطني المصري قد ألقى في وقت سابق، القبض على الوزير الأسبق في حكومة هشام قنديل داخل منزله في محافظة المنيا بصعيد مصر.

المصدر: RT + وكالات

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