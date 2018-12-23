ولي العهد السعودي يرعى حفل تخريج طلبة كلية الملك فيصل الجوية.. (صور)

رعى ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، حفل تخريج الدفعة الـ95 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية الذي نظم اليوم في الرياض.

وأثناء حضوره حفل التخريج سلم بن سلمان الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم الشهادات للخريجين من "الدول الشقيقة" للسعودية.

وتسلم ولي العهد السعودي هدية تذكارية بهذه المناسبة، وشاهد بن سلمان هو والحضور عرضا جويا لطائرات الصقور السعودية، ثم عزف السلام الملكي (النشيد الوطني السعودي) والتقط الطلبة المتخرجون صورا تذكارية مع ولي العهد السعودي.

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المصدر: واس + الرياض