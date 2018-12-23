ليبيا تسلم مصر 12 طفلا عثر عليهم أثناء العمليات في سرت

سلمت ليبيا إلى مصر 12 طفلا عثر عليهم أثناء عملية تحرير مدينة سرت من تنظيم "داعش"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال".

وقالت الوكالة إن طائرة تحمل على متنها الأطفال المصريين غادرت مطار مصراته يوم الخميس الماضي، بعد تسليمهم للصليب الأحمر الدولي من جانب الهلال الأحمر الليبي.

وأشارت الوكالة أن مندوبا عن الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، رافق الأطفال إلى مصر حيث سلمهم رسميا إلى السلطات المصرية.

المصدر: وال