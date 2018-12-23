العاصمة الأردنية ضمن أفضل 5 مدن لحياة الأطفال وفق بلومبرغ

أعلنت أمانة العاصمة الأردنية اليوم الأحد، بأن تقريرا صدر عن وكالة "بلومبرغ" أدرج فيه مدينة عمان ضمن أفضل 5 مدن تعمل على تحسين بيئة الحياة للأطفال لعام 2018.

كما نقلت الأمانة عن تقرير بلومبرغ قوله، إن جهودا كبيرة بذلت من أجل جيل خال من التدخين والعمل على تعميم ثقافة الإقلاع عن التدخين في المدارس من خلال التعريف بمخاطر التدخين والتدخين السلبي.

ووفقا للتقرير، فقد تعاونت الأمانة مع الجهات المعنية، وبدأت تعمل على تعزيز الوعي في هذا المجال من خلال وسائل الإعلام والفعاليات المشتركة مع المدارس والمؤسسات المجتمعية الأخرى.

وذكر التقرير أن 54 مدينة تعمل بالشراكة مع المدن الصحية على مبادرات عامة لمنع انتشار الأمراض غير السارية والإصابات في عام 2018 والتي تهدد حياه الأطفال، مشيدا بجهود الحكومات لهذه المدن في العمل على خلق بيئة آمنة وصحية للأطفال، تستفيد بشكل مضاعف من خلال تحسين حاضر ومستقبل مجتمعها.

المصدر: "خبرني" الأردني