الملك سلمان يصلي على جثمان أخيه الأمير طلال في الرياض (فيديو)

أدى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الأمير طلال بن عبدالعزيز، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض.

كما أدى الصلاة على الأمير الراحل الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة في مملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين السعوديين.

ودفن جثمان الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الذي توفى أمس السبت، في مقبرة العود بالرياض.

المصدر: "واس