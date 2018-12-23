 
مباشر
عاجل
ترامب: باتريك شنهان نائب جيمس ماتيس المستقيل سيتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع بدءا من 1 يناير

الملك سلمان يصلي على جثمان أخيه الأمير طلال في الرياض (فيديو)

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يصلي على جثمان أخيه الأمير طلال في الرياض (فيديو)
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8et

أدى الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صلاة الجنازة على جثمان أخيه الأمير طلال بن عبدالعزيز، في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض.

كما أدى الصلاة على الأمير الراحل الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس العائلة في مملكة البحرين، والأمير مولاي إسماعيل، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وعدد من المسؤولين السعوديين.

ودفن جثمان الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الذي توفى أمس السبت، في مقبرة العود بالرياض.

المصدر: "واس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. الهجوم التركي في شمال سوريا وشيك أم مؤجل؟