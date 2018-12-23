 
مباشر
عاجل
ترامب: باتريك شنهان نائب جيمس ماتيس المستقيل سيتولى مهام القائم بأعمال وزير الدفاع بدءا من 1 يناير

"قسد": داعش يصعد هجماته بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا

أخبار العالم العربي

Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8er

صعّد مقاتلو تنظيم "داعش" هجماتهم ضد "قوات سوريا الديمقراطية" بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية من سوريا، وفقا للمتحدث باسم هذه القوات الكردية كينو غابرييل.

وقال غابرييل في هذا الصدد: "داعش يستغل إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها، وتشن هجمات مكثفة ضد قواتنا".

وأكد أن "قوات سوريا الديمقراطية" تواصل التقدم في مدينة هجين السورية والمناطق المحيطة بها بالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيرا إلى أنه لم يحصل على الأرض أي انسحاب حقيقي للقوات الأمريكية حتى اللحظة.

إقرأ المزيد
عناصر من قوات سوريا الديمقراطية - أرشيف -
قوات سوريا الديمقراطية: الانسحاب الأمريكي من سوريا خيانة وطعنة في الظهر

وقد أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أنها بدأت سحب قواتها من سوريا، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا منذ صيف عام 2014  قوات التحالف الدولي ضد "داعش" والذي يدخل ضمن تشكيلته أكثر من 60 دولة، دون أي دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. الهجوم التركي في شمال سوريا وشيك أم مؤجل؟