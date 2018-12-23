"قسد": داعش يصعد هجماته بعد إعلان واشنطن سحب قواتها من سوريا

صعّد مقاتلو تنظيم "داعش" هجماتهم ضد "قوات سوريا الديمقراطية" بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها العسكرية من سوريا، وفقا للمتحدث باسم هذه القوات الكردية كينو غابرييل.

وقال غابرييل في هذا الصدد: "داعش يستغل إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها، وتشن هجمات مكثفة ضد قواتنا".

وأكد أن "قوات سوريا الديمقراطية" تواصل التقدم في مدينة هجين السورية والمناطق المحيطة بها بالتنسيق مع التحالف الدولي، مشيرا إلى أنه لم يحصل على الأرض أي انسحاب حقيقي للقوات الأمريكية حتى اللحظة.

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وقد أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، أنها بدأت سحب قواتها من سوريا، مشيرة إلى انتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة.

وتقود الولايات المتحدة في سوريا منذ صيف عام 2014 قوات التحالف الدولي ضد "داعش" والذي يدخل ضمن تشكيلته أكثر من 60 دولة، دون أي دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة الدولة وارتكاب مجازر متكررة بحق السوريين.

المصدر: وكالات