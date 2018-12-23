وزير الخارجية الأردني في الجزائر

بحث وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، اليوم الأحد، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عددا من الأزمات في العالم العربي.

وكتب مساهل في تغريدة له على"تويتر" أنه "عقد لقاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، بحثا فيه الأوضاع في العالم العربي، خاصة القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق".

وأضاف مساهل أنه بحث أيضا مع الصفدي "سبل تعزيز العمل العربي المشترك"، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر والأردن وسبل تعزيزها.

من جانبه صرح وزير الخارجية الأردني، بأن الزيارة تندرج "في إطار البحث عن السبل الكفيلة بالمضي قدما بالعلاقات الثنائية إلى آفاق واعدة خدمة لمصلحة البلدين".

وأعرب الصفدي عن "رغبة بلاده في أن تسير في علاقاتها مع الجزائر إلى الأمام"، منوها بـ "الدور الرئيس الذي تقوم به الجزائر في العمل العربي المشترك".

والتقى الصفدي في وقت لاحق مع رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي.

وكان وزير الخارجية الجزائري في استقبال الصفدي في مطار الجزائر الدولي لدى وصوله الأحد في زيارة عمل رسمية تستغرق يومين.