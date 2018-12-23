الجيش اللبناني يدعو إلى التظاهر السلمي وعدم التعرض للأملاك العامة والخاصة
nna-leb.gov
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أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا يدعو فيه المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر السلمي وعدم التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
وأكدت قيادة الجيش في البيان أن الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة يخرج عن الإطار القانوني وغير مسموح به.
ودعت المتظاهرين إلى عدم الخروج عن السياق المطلبي للتظاهرة، مؤكدة احترامها لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وأحقية المطالب المعيشية التي يطالب بها المتظاهرون.
المصدر: www.lebarmy.gov.lb
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