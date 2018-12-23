الرئيس العراقي ينفي طرحه مشروعا حول سوريا

نفى المتحدث باسم الرئيس العراقي لقمان الفيلي، اليوم الأحد، ما نشرته وسائل إعلام بشأن مقترح لرئيس الجمهورية برهم صالح، حول سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئيس العراقي في بيان تلقت RT نسخة من، إن "إحدى وسائل الإعلام نشرت مقالا، اليوم، يتطرق إلى مقترح مشروع للرئيس العراقي حول سوريا، لكن هذه المعلومات غير دقيقة".

وشدد على أن رئيس الجمهورية برهم صالح أكد سابقا ويؤكد دوما ضرورة دعم جهود الحل السلمي لإنهاء الأزمة في سوريا، وذلك على أساس احترام قراره المستقل وإنهاء التدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف أن "رئيس الجمهورية يرى أن الوصول إلى هذا الهدف يتطلب تنسيق ودعم دول الجوار والمجتمع الدولي وذلك منعا للتورط في صراع جديد من النزاعات الإقليمية غير المجدية".

وأشار الفيلي إلى أن الرئيس العراقي يؤكد دائما أن العراق يبحث دوما عن توطيد علاقاته مع كل جيرانه، ومنها تركيا التي تربطها بها مصالح مشتركة ثقافيا وتاريخيا.

كما أفاد بأن الدستور العراقي يؤكد على اتباع سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأشار في البيان إلى دعم صالح لجهود إعادة العافية لسوريا وأن تكون مستقرة وآمنة وذات علاقات جيدة مع كل جيرانها".

المصدر: RT