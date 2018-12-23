دار الإفتاء المصرية: هدم الكنائس اعتداء على ذمة الله ورسوله

نشرت دار الإفتاء المصرية عشية الأعياد المسيحية، فيديو غرافيك تتحدث فيه عن مبادئ الدين الإسلامي، مؤكدة حرص الإسلام على حماية أهل الأديان الأخرى والتعايش معهم وحماية دور عبادتهم.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها، يعتبر كله اعتداء على "ذمة الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم".

وأشارت في الفيديو غرافيك إلى ما يعرف بـ"وثيقة المدينة" التي أقرت منذ 14 قرنا التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد دون نظر إلى الانتماء الديني أو العرقي أو المذهبي أو أي اعتبارات أخرى.

المصدر: دار الإفتاء المصرية