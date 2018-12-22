السيسي يعين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات الحربية

أفاد مصدر لـ RT بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عين اللواء أركان حرب خالد مجاور، رئيسا لجهاز المخابرات الحربية خلفا للواء محمد الشحات.

وشغل اللواء مجاور، منصب قائد الجيش المصري الثاني الميداني والملحق العسكري لمصر في واشنطن سابقا.

وعين اللواء محمد فرج الشحات مديرا للمخابرات الحربية، في أبريل 2015، وتدرج في المناصب القيادية في القوات المسلحة المصرية، كما عمل ملحقا عسكريا في السعودية.

المصدر: RT