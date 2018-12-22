أردوغان لعباس: تركيا ملتزمة بدعم قضايا الفلسطينيين العادلة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الفلسطيني محمود عباس مواصلة تركيا دعم القضايا العادلة للفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة "الأناضول".

ووفقا للرئاسة التركية، فقد تبادل الرئيسان خلال مكالمة جرت بينهما مساء السبت، وجهات النظر حول ما يمكن فعله لمنع الخطوات الخاطئة التي من شأنها أن تصعّب حل القضية الفلسطينية.

وأطلع عباس نظيره التركي على آخر التطورات في المنطقة وعلى رأسها قرار بعض الدول نقل سفاراتها إلى القدس.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد أعلن السبت الماضي اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، لكنه قال إن نقل السفارة لن يتم قبل تسوية سلمية مع الفلسطينيين.

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيهما لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في مايو الماضي، بعد أشهر من إعلان واشنطن اعتبار المدينة الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل، وقطعت على إثرها القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع واشنطن.

ووضع القدس من أكبر العقبات في طريق التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، وتعتبر إسرائيل المدينة بالكامل عاصمتها الموحدة بما في ذلك شطرها الشرقي الذي احتلته في حرب عام 1967 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

المصدر: "الأناضول"