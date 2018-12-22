الجيش السوري يوجه ضربات مركزة على إرهابيين في ريف حماة

أفادت وكالة "سانا" بأن الجيش السوري وجه ضربات مركزة على مواقع الإرهابيين في ريف حماة ردا على استهدافهم للتجمعات السكنية هناك.

وقالت الوكالة إن "وحدات من الجيش العربي السوري العاملة في ريف حماة الشمالي ردت بالأسلحة المناسبة على اعتداءات من قبل مجموعات إرهابية ومحاولاتها التسلل باتجاه النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة".

وأوضحت "سانا" أن وحدة من الجيش رصدت تحركات لمجموعات إرهابية تسللت، اليوم السبت، من محور وادي الدورات جنوب شرق بلدة اللطامنة في الريف الشمالي لحماة وتعاملت معها بالأسلحة الرشاشة وأوقعت في صفوفها قتلى ومصابين.

وعلى محور بلدة حصرايا نفذ الجيش رمايات مركزة على مواقع المجموعات المسلحة ردا على خروقاتها واستهدافها النقاط العسكرية والتجمعات السكنية في المنطقة، ما أسفر عن تكبيد تلك المجموعات خسائر في الأفراد والعتاد وتدمير أسلحة وذخيرة لها.

المصدر: سانا