أمير سعودي ينتقد دعاة التحالف مع أردوغان

أعاد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، نشر تغريدة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ينتقد فيها الأخير فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران، ومعارضة تركيا لهذا القرار.

وكتب الأمير السعودي على تويتر: "من حق كل دولة أن تتخذ ما تراه متوافقا مع مصالحها وأهدافها وأن تتحالف مع من تشاء.. ولكن أقول لمن صدعوا رؤوسنا لسنين بضرورة التحالف مع تركيا لمواجهة أطماع إيران في المنطقة.. ألم يحن الوقت لتعترفوا بخطئكم في التقدير؟!!

من حق أي دولة أن تتخذ ما تراه متوافقًا مع مصالحها وأهدافها وأن تتحالف مع من تشاء..ولكن أقول لمن صدّعوا رؤوسنا لسنين بضرورة التحالف مع تركيا لمواجهة أطماع ايران في المنطقة.. ألم يحن الوقت لتعترفوا بخطئكم في التقدير ؟!! pic.twitter.com/otdWa8cMQe — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 22 декабря 2018 г.

وكتب أردوغان في التغريدة التي استشهد بها الأمير: "إن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران يعرض الأمن والاستقرار الإقليميين للخطر، وأود أن أؤكد مجددا أن تركيا لا تؤيد مثل هذه القرارات".

المصدر: "تويتر"