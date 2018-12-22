الأردن يودع شاعره المشيني على أنغام أهزوجته (فدوى لعيونك يا أردن)

ودع الأردن شاعره وأديبه الكبير المعروف بـ"عاشق الأردن" سليمان المشيني إلى مثواه الأخير على ألحان الأهزوجة الوطنية من تأليفه "فدوى لعيونك يا أردن".

وتوفي الشاعر المشيني أول أمس الخميس عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وأسهم الشاعر الراحل في تأسيس إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وعمل فيها منذ العام 1957، وتدرج في المناصب إلى أن أصبح مديرا عاما للإذاعة سنة 1985، كما شارك في تأسيس صحيفة "الرأي" الأردنية الرسمية، وهو أيضا أحد مؤسسي مجلتي "هنا عمان"، و"عمان المساء".

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وتنوعت كتابات الشاعر الراحل بين الرواية والقصة والمقامة والنصوص المسرحية والدراما الإذاعية والقصائد المغناة والأوبريت.

ومن أعماله الأدبية: رواية "سبيل الخلاص"، مسرحية "بطل من أوراس" بالإضافة إلى سلسلة طويلة من إصدارات ديوان شعر تحت عنوان "صبا من الأردن".

المصدر: وسائل إعلام أردنية